鄭文燦和外籍老師Donna一同進入機艙教室，全英文模擬空服員和客人對話。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦9日到文昌國中視察數位教學，和學生一起透過線上直播體驗美術課，直讚老師的一筆一畫，比過去看得還清楚。（蔡依珍攝）

桃園市長鄭文燦9日到文昌國中視察數位教學，和學生一起透過線上直播體驗美術課，直讚老師的一筆一畫，比過去看得還清楚。（蔡依珍攝）

桃園市長鄭文燦9日到文昌國中視察數位教學，和學生一起透過線上直播體驗美術課，直讚老師的一筆一畫，比過去看得還清楚。（蔡依珍攝）

桃園市長鄭文燦9日到文昌國中視察數位教學，和學生一起透過線上直播體驗體育課。（蔡依珍攝）

桃園市長鄭文燦9日到文昌國中視察數位教學，和學生一起透過線上直播體驗體育課。（蔡依珍攝）

桃園市長鄭文燦9日到文昌國中視察數位教學，和學生一起透過線上直播體驗體育、美術和英文課。（蔡依珍攝）

桃園市長鄭文燦9日到文昌國中視察數位教學，和學生一起透過線上直播體驗體育、美術和英文課，關心學生學習情況。（蔡依珍攝）

新冠肺炎全球大流行，已有學校因染疫全校停課，教育局備妥1萬部平板電腦、2200組4G門號防範未然，其中文昌國中逾千名師生已全數開通Google classroom帳號，並舉辦14場教師研習，市長鄭文燦9日體驗3堂課，美術課時直讚老師的一筆一畫，比過去看得還清楚。

文昌國中校長田應薇說，全校1千餘名師生已全數開通Google Classroom帳號、居家連線測試，家中沒有平板或電腦的經濟弱勢生，校方也協助借用載具，120名老師也備妥攝影機、無線網卡，66師完成線上教學演練。田應薇也提到，為了避免學生長時間注視螢幕、影響視力，線上教學每節上課時間縮短為40分鐘、下課15分鐘。

鄭文燦在教育局長高安邦陪同下，參加視訊課程，在鏡頭前體驗健體課的視力保健護眼操、藝文課的水彩畫繪製賞析、以及外語遠距課程模擬演練，透過Google Meet視訊工具與永安國中學生遠距學英文，鄭和外籍老師Donna一同進入機艙教室，全英文模擬空服員和客人對話，大讚流程順利。

鄭文燦說，雖然有遇到斷訊或延遲等小狀況，但師長的聲音畫面都很清晰，指示教育局深入了解，排除問題，讓線上教學更順暢，市府已盤點軟硬體設備及調查學生居家線上學習設備缺口，備妥1萬台平板電腦、2200組4G門號，他也呼籲各校都必須盡速熟悉相關線上平台操作並進行模擬演練，以因應疫情遠距教學之需。

(中時 )