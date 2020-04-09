頑童MJ116前年奪下金曲獎最佳演唱組合，成員小春、瘦子、大淵去年初宣布單飛不解散，繼小春年初推出EP《啥款》，瘦子將7月發行個人新專輯，8日宣布同步發行黑膠，開心：「我新專輯要出了！終於，一年的時間。」玩音樂已12年的他，坦言這次硬做黑膠全因自己的私慾。

他說：「因為很多喜歡的歌手都有自己的黑膠，希望我有自己的專輯時也有黑膠，我想蒐藏，但工廠說不能只做一張要一個量，讓大家一起預購。」他所屬本色音樂也發想特別的預購黑膠方式「盲購」，因黑膠的模樣、曲序等都未公布，瘦子霸氣：「這很極端，滿變態，但相信我是值得的。」更直呼：「你願意相信我的話，反正我出什麼你買就對。」

瘦子承諾預購黑膠，每張都有親筆簽名，笑虧：「少買一點，手很酸！」並表示之後購買CD沒有簽名，打趣表示「那大家買CD就好，好累。」 此外，瘦子的黑膠盲購從16日起至18日截止。

(中時 )