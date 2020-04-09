20200409中天新聞 盜版首惡「楓林網」 遭警掃破逮2工程師

台灣最大盜版追劇網站「楓林網」(8maple)，昨日因違反著作法遭刑事局查封，連帶讓小鴨影音、劇迷(gimy.tv)、58B.TV等盜版平台也紛紛關站，令不想花錢追劇的網友震撼不已！巧合的是，就在楓林網被抄後，大陸包括愛奇藝、騰訊視頻、優酷、嗶哩嗶哩（bilibili）等11家影音網站也傳出被約談的消息，但大家請放心，因為官方是針對會員消費體驗結果對這些平台約談，並非盜版問題。

浙江省消保會近日針對網站存在廣告特權描述不清，涉嫌虛假宣傳、自動續費扣款未提醒、默認勾選自動續費，開通容易取消難、購買付費節目不能全螢幕收看等9大問題，對愛奇藝、騰訊視頻、優酷、芒果TV、搜狐視頻、騰訊體育、PP視頻、樂視視頻、嗶哩嗶哩、喜馬拉雅和蜻蜓FM共11家影音平台進行約談並提出改進意見。

約談會上，芒果TV、騰訊視頻與喜馬拉雅的代表也回應已改進問題，喜馬拉雅表示會員到期自動續費這一問題，安卓使用者可直接在頁面取消，ios使用者點擊頁面超連結也可取消；騰訊視頻表示消費者資訊授權後可設置關掉好友資訊，同時隱私條款的公示將進一步保障消費者隱私權益。

芒果TV則回應，將明確告知會員廣告權益，包括一鍵關閉廣告、跳過廣告明細等。

(中時電子報)