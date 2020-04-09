台灣人口老化問題嚴重，再加上少子女化，許多產業早已產生缺工現象，該如何讓經驗豐富的老員工能夠續留職場，延緩退休便成為企業經營思考方向之一。再加上愈來愈多中高齡及高齡勞工考慮到平均壽命延長，不管是希望生活有重心或是有經濟需求，都希望能繼續工作。

現在有「推動職務再設計服務計畫」可以協助勞工減緩因身心障礙、年齡增長或產業變動因素所導致的工作障礙，營造友善工作環境，其中二個服務對象就是年滿四十五歲以上中高齡者及高齡者，歡迎企業及符合資格之個人提出申請，解決勞工因身體老化所產生的工作障礙，讓中高齡及高齡勞工工作不費力，效率不打折。

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署（以下簡稱北分署）表示「推動職務再設計服務計畫」從改善工作環境、工作條件、工作設備或機具，調整工作方法，到提供符合特定勞工需求合適的就業輔具，提供評估建議給企業或個人並給予補助，讓勞工不因體能限制，照樣可以擁有不錯的產能及效率。而現在台灣已進入高齡社會，職場的勞動主力不能再單靠青壯年，企業如需解決勞動力短缺問題，延緩中高齡員工提早退休，或是中高齡及高齡勞工希望透過一些改善措施幫助自己提升工作效率，都可以向北分署轄下銀髮人才資源中心或各就業中心提出申請。

像擁有數百名員工的主婦聯盟，超過55％的員工都屬於中高齡者，原配備的電腦螢幕較小，加上訂貨單等報表字體不大，長期觀看螢幕或報表容易造成眼睛疲勞及老花度數增加。在透過「推動職務再設計服務計畫」委員進場評估後，協助申請大螢幕及放大鏡輔具後，員工表示非常受用，直言工作上更有效率，眼睛也較不費力。

人資沈經理表示，現在員工不好找，有些經驗豐富的老員工又因為身體因素申請退休，當初就業服務員提出可以協助他們申請「推動職務再設計服務計畫」時，以為申請會很耗時間，程序很麻煩，結果不到1個月就完成所有手續，很感謝政府的協助，讓他們可以續留這些經驗豐富的老員工。

北分署表示「推動職務再設計服務計畫」，每一個案每年補助企業或個人最高10萬元。申請方式非常便捷，歡迎企業或勞工至銀髮資源網查詢相關資訊，或電洽銀髮人才資源中心（02）7730-8878及直接洽詢北分署各就業中心進一步了解服務方式及內容。

(中時 )