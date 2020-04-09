疫情打擊台灣精品對外行銷，外貿協會今發布「台灣精品366數位語錄」，要為台灣精品廠商提升品牌網路人氣及知名度。同時也乘機在網路推動防疫產業、醫療器材產業專區，像是布口罩、防護衣、滅菌、空氣濾清器、試劑產品等，爭取國外商機。

「台灣精品366數位語錄」以年曆形式，搭載「MR混合實境技術」，為2020年台灣精品得獎產品量身訂做，打造一句趣味有梗的專屬中英語錄，在疫情影響全球經濟活動情形下逆勢操作。

貿協秘書長葉明水以近期熱門的資安及防疫遠距辦公議題，舉出金句例子，像是「再遠的他方，也能遨遊雲端拜訪」，宣傳圓展科技4K雲端視訊會議攝影機；「無論領幾K，都要有8K的視野」宣傳群創光電8K顯示器。

此趣味引發網友熱烈討論，單月就吸引逾3萬人次線上體驗。台灣精品已釋出1月至5月語錄，其餘創意金句將在4月底全數上線。

葉明水表示，為突破實體活動困境，近期還打造線上展覽及記者會、數位台灣精品館、密集發布台灣產業報導並透過台灣精品在11個國家經營的社群媒體加強擴散、宣傳。更乘此機會推動防疫產業、醫療器材產業專區，製造國外商機。

其他像是媒合印度跨國製藥廠Alkem Laboratories與成大醫院合辦防疫視訊研討會，傳授台灣公衛及防疫成效，也吸引逾1萬位印度醫界專家參加，第二場預計4月14日舉辦。

(中時 )