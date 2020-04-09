台北市一家知名酒廊小姐染新冠肺炎確診，發病期間仍去上班，引起台北酒店業恐慌。中央流行疫情指揮中心今日宣布，為維護民眾健康，自即日起，酒店和舞廳全面暫停營業。警方今晚將配合各地方政府的聯合稽查團隊，嚴查有無業者不配合、偷營業。網路上傳出讚聲說「這位小姐做了歷任警署長無法完成的任務」。

眾所周知，酒店、酒廊、舞廳是高級仕紳、政商名流談生意、「喬」事情最愛的去的地方，但是不可否認，也是蛇鬼幫派混跡的處所，衍生許多槍擊、鬥毆，一直是警方治安的紅區。

歷任警察署長、地方警局首長，多次信誓旦旦宣稱要「向八大行業宣戰」，但是講歸講、做歸做，總是在各種內外壓力下，始終無法真正剷除這些酒店、舞廳。

時日更迭，現在酒店、舞廳申請牌照，浮上檯面走向正規經營，警方縱有再多的「不爽」，也只能加強臨檢、或以店外排班站崗的方式「和平相處」，降低社會危害。

過去治安首長信誓旦旦要剷除八大行業未能達成，今天因酒店小姐染新冠肺炎，反而讓全台酒店舞廳熄燈防疫。（示意圖/非新聞當事人店/本報系資料照）

這次因為新冠肺炎有台北市知名酒店的公關小姐成為確診案例，發病仍去上班，讓許多許尋芳酒客如坐針氈，中央流行疫情指揮中心順勢來一個「全國酒店、舞廳通通暫停業」的命令，好讓大家放心。

命令下達，警方已經磨拳霍霍，在中央疫情指揮中心的靠盾下，警政署下令今晚全國大臨檢，看看還有哪裡今晚「歌舞昇華」的景象。不少警察偷偷自喜說，少了這些燈紅酒綠，酒醉鬧事、酒駕車禍等治安問題，總算可以減少了。

而網路上一些喜歡「戰酒店」摸摸小手的酒客則是哀鴻遍野，不知要去哪裡「鬆一下」，中央防疫中心的這道禁令，獲得多數民眾的支持，網友大讚：這位小姐做了歷任警署長無法完成的任務！

(中時電子報)