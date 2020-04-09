兆豐銀南進緬甸傳捷報，仰光分行准設。兆豐銀9日晚間指出，緬甸央行4月9日已初步核准兆豐銀行仰光代表處升格為分行，先前國銀僅玉山銀行被准設置仰光分行，兆豐將是第二家，兆豐銀在2016年成立仰光辦事處，時隔僅3年即獲准設置仰光分行，可說是兆豐銀布局中南半島、東協國家近幾年來最大的突破與展獲。

國銀前進緬甸叩關可說前扑後繼，但通關許可取得在中南半島各國可說相當不易，兆豐是屬第三輪向緬甸提出設行許可的外銀，據了解，此次共有13家外商銀行提出申請，其中台資銀行有4家提出，包括了兆豐丶國泰世華丶一銀丶中信銀，其中，兆豐丶國泰世華兩家銀行同時獲准。

緬甸當局2019年底才公告將第三度釋出銀行執照供外銀申請，兆豐銀行便火速於今年1月初遞件申請爭取分行執照，除了13家外銀今年1月同步遞件之外，當地的台資銀行辦事處高達12家，而兆豐銀行於2016年初成立仰光辦事處，短短3年後即脫穎而出，成為少數可以初步獲選升格分行的台資銀行，此次可說以極快的速度完成對仰光分行的布局。。

兆豐銀分析仰光當地的經濟情勢及資源優勢指出，緬甸擁有豐富的天然資源、龐大的人口紅利及潛在的金融商機，為新南向地區最具發展潛力國家之一，尤其是緬甸政府自 2011 年改革開放，僅兩次釋出分行執照供外銀申請，對外資銀行申設把關非常嚴格，新進的外資銀行必須能對緬甸當地經濟及金融等面向帶來貢獻，才有設立的機會。

而兆豐銀能拿下設行通關許可，兆豐銀現有的海外布局優勢，應帶來相當的加分作用。兆豐銀在東協、南亞及澳洲等新南向國家佈局完整，除泰國子行外，於越南、泰國、柬埔寨、菲律賓、新加坡、馬來西亞、緬甸、澳洲、印度等9國共19個據點，全球海外據點達36處，日前金管會亦同意赴印尼雅加達設立代表處，完整的海外布局及互相串聯的跨境金融服務，能滿足台商於新南向國家發展的各種資金服務與需求，且借力使力取得在當地發展的利基，這些應是此次緬甸央行評選，兆豐銀能順利出線的關鍵。

(工商 )