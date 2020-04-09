「最美女棋士」黑嘉嘉近來接下乳酸飲品廣告代言，據悉代言價碼6位數，黑嘉嘉在廣告中與飾演她小時候的童星，同框對弈，讓她想起幼時學習圍棋如何提子、落子等相關規定。拍攝時，耗時一整天不同角度鏡位拍攝，她長時間跪坐下棋，讓雙膝蓋變紅、兩腿發麻，不過她發揮比賽時超強忍功不喊累，始終保持甜美笑容。

她說：「我非常喜歡小孩，尤其是小女孩。她有點害羞緊張，所以我趁著拍攝空檔找她聊天、擁抱，一整天的拍攝心情很好。」而棋藝精湛、外型亮眼的她，海內外擁高人氣，1月時受日本NHK邀約，赴日錄製圍棋講棋節目，正在日本播出中，黑嘉嘉事前也下足功夫，「節目中雖然是用中文講解棋形，但也需要使用日文作為開頭語以及結語。我現在有上日文課，希望我的日文發音與咬字能夠更加標準。」

近來新冠肺炎肆虐，她原定賽事延期、取消，並透露因疫情也取消預定的家庭旅遊，她把握時間充實自我，除了練棋之外，也喜歡做瑜珈、健身課，維持體力及紓壓。

黑嘉嘉日前拍新廣告代言。（種子音樂提供）

(中時 )