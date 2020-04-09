林宥嘉和老婆丁文琪（Kiki）於2017年結婚，2018年生下兒子「酷比」，更在上月底喜獲二寶女兒「Pippi」，與兒子湊成一個「好」字。林宥嘉婚後，星運扶搖直上，代言滿滿，不但與Kiki一起攜手代言「周生生婚嫁系列」，他也接下SONY耳機、SONY Mobile TW Xperia手機旗鑑系列產品及大陸的巧茜妮國品保養品、好奇紙尿褲，獲得好評，談到代言收入？他謙虛：「酬勞很滿意。」

丁文琪上月底生下女兒後，正在坐月子中，林宥嘉很謝謝大家的祝福，「順利生出小朋友之後，現在想要讓媽媽安心的坐月子，所以大部分時間都用來照顧酷比。」並表示現階段像是在鍛鍊照顧小朋友的技能。

林宥嘉日前拍攝好奇紙尿褲廣告，透露酷比較喜歡媽媽多一點，「因為其實媽媽真的比較辛苦，所以我也希望他喜歡媽媽多一點。」不過他也會問酷比：「愛不愛爸爸？」酷比直喊：「愛！」令他感到十分甜蜜。林宥嘉常唱歌給酷比聽，更表示父子倆還會一起哼唱創作，酷比最喜歡〈少女〉的歌詞，「Baby自從遇見你」， 互動逗趣。此外，近期新冠肺炎肆虐，他原定4月25日在新加坡室內體育館舉「idol」演唱會，先前宣布延期至2021年1月30日舉行，林宥嘉希望大家平安健康，「多多待在家，希望疫情快點過去。」

林宥嘉和老婆丁文琪上月底喜獲女兒。（華研國際提供）

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