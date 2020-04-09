再傳捷報！工研院今(9)日以「無甲醛環保接著劑」勇奪創新界奧斯卡獎美譽的愛迪生獎「金牌獎」（Edison Awards），在材料科學與工程類技術領先美國陶氏化學。

這是工研院以健康安全科技連續獲得二項愛迪生獎肯定，過去從未有過。是繼治療癌症的仿生多突狀磁珠製備技術（iKNOBEADS）後，再以避免甲醛危害的健康無毒接著劑技術，從全球近400項競逐技術中脫穎而出，與麻省理工學院、EPSON、SRI、MasterCard、LEGO Education等國際知名機構同獲愛迪生獎金獎。

大家都知道甲醛對健康的危害，但大多數木製傢俱板材仍須靠含甲醛的黏著劑來黏合，2018年全球木材黏著劑需求大約有3,700萬噸，其中高達9成的木頭板材都採用尿素甲醛樹脂黏著劑。工研院此次獲獎的「無甲醛環保接著劑」，突破傳統板材含甲醛的黏著作法，應用大自然最多且易取得的纖維素為基底，開發出不含甲醛的環保接著劑，適合應用在多樣木製傢俱、實木地板及竹製板材等相關木業作為黏著。

愛迪生獎執行總監法蘭克．波納費里亞稱譽2020年愛迪生得獎者，「這些技術為全球樹立了正向創新如何改變世界的指標。」工研院院長劉文雄表示，獲獎的「仿生多突狀磁珠製備技術」及「無甲醛環保接著劑」二項技術都很有意義，不僅都是以創新技術為人類健康提供更精準醫療或避免甲醛毒害，更重要的是找到消費者痛點，將科技融入生活。

(中時 )