台南市長黃偉哲晚間率隊視察八大行業。（台南市警四分局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市長黃偉哲晚間率隊視察八大行業。（台南市警四分局提供／曹婷婷台南傳真）

防堵防疫破口，中央流行疫情指揮中心今天發布全國酒店和舞廳全面停止營業，台南市長黃偉哲今晚率經發局、衛生局、警察局及消防局稽查小組共同視察安平區特種營業處所暫停營業情形，台南市政府警察局第四分局針對轄內著名舞廳、酒店逐一查察，在市府強力宣導下，業者均配合中央防疫措施貼出告示暫停停業。

黃偉哲指出，中央今天祭出酒店、舞廳停業指示後，地方政府第一時間就是要執行全力配合，其他如Pub、小吃部等或其他地下酒店、舞廳等，也會加強查緝，隨著疫情愈來愈嚴峻，相信日後規定也會趨嚴。至於KTV部分目前中央還是決定保持社交距離，還沒到停業地步，這方面遵行中央法令，但也希望去ktv的市民也要謹守防疫規範，尤其麥克風傳來傳去，這也是讓人隱憂的地方。

聯合稽查結束後，接續針對相關消費營業場所執行擴大臨檢，加強轄內PUB、KTV等公眾出入場所守望，以M-Police行動電腦盤查過濾進入場所之人員，並視治安狀況及店家自主管理情形，由警力進入抽檢清查，以防堵防疫缺口。

第四分局分局長蔡進閲呼籲，將全力配合臨檢、稽查工作，倘遇不願歇業的店家，將先行勸說，若業者拒不配合，將協助主管機關經發局執法開罰，同時籲請市民在國內防疫關鍵時刻，應儘量避免涉足人潮聚集、密閉空間及易造成群聚感染的營業場所，以降低遭感染風險。

(中時 )