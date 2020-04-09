全球新冠肺炎（COVID-19）疫情導致整體運能大幅減縮、航空運費因市場供需相對調漲，對我國花卉外銷造成嚴重影響，農委會為鼓勵花卉出口業者積極把握可銷售的海外市場，除了在4月6日宣布提高我國花卉海外拓銷獎勵基準，並擴大到花卉及其種苗全品項適用後，已經偕同業者代表於4月8日與中華航空公司詳細研議，華航同意依雙方達成「協議包艙」（類包機）模式。

同時，農委會表示，將配合花農指定出貨時程，於每周固定貨機航班提供所需艙位直飛日本成田機場，供我國花卉輸銷日本專用，預計將自4月21日起進行包艙合作，直至6月底，為我國花卉出口嚴峻時期，注入一劑強心針。

農委會表示，經與中華航空公司溝通，該公司知悉我國花卉出口嚴峻狀況後，同意配合調整內部作業提供固定艙位協助，希望能為臺灣農產品出口盡一份心意。農委會非常感謝華航的全力配合，相信透過這樣的安排，我國花卉外銷業者能夠有固定航班出口，再加上該會提供的海外拓銷獎勵，將能減輕新冠肺炎疫情對花卉外銷的影響，穩定花農收益。

(工商 )