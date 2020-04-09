受惠併購效益及台灣業績穩定成長，台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）9日公告，3月合併營收1.32億元，年增43.17％；累計1～3月合併營收4.74億元，年增27.67％。不過，詩肯表示，由於疫情的不確定因素，對第二季營運仍保守看待。

詩肯觀察，新冠肺炎疫情衝擊零售市場，近期來客數確有減少，但家具消費需求仍在，農曆春節假期後家具消費力緩步回溫，且詩肯在疫情爆發後，就強化門市消毒清潔等防疫措施，加上透過行銷活動拉高客單價，成功帶動台灣詩肯業績較去年成長9％。

海外市場方面，詩肯指出，由於新加坡政府宣布，自4月7日起關閉所有非必要的工作場所1個月，子公司NOVA由於營運天數減少，營收表現勢必受到影響，但實際影響程度仍需視疫情後續發展而定。

不過，詩肯也說，在6月馬來新年之前，3、4月都仍是新加坡的家具銷售淡季，加上新加坡政府因應停工，針對企業仍有包含租金、薪資與租稅上的補償，加上後續還有補償方案將推出，估可以彌補營業費用，因此，停工對營運的衝擊不致太大。

截至3月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品三大品牌，在全台分別有79店、42店、7店，總店數128店，較2月增加1店。對於未來營運，詩肯表示，由於疫情因素仍在，因此展店腳步將放緩，採穩扎穩打策略，在既有基礎上力求增加來客、穩定業績。

(工商 )