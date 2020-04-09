開放銀行（open banking）議題在全民抗疫的現在，頓時化為隱形，仍有金融科技新創團隊沒有放棄。商業模式結合AI技術的iCard.AI，將公開資料交由AI分析，且能即時更新全台灣信用卡優惠，突顯開放銀行已然成為趨勢，第三方服務業者（TSP）確實能掌握商機。

iCard.AI共同發起人張嘉臨表示，iCard.AI是典型人工智慧在金融科技創新中的產出，累積公開資料成為資料庫，約有7,000商家、超過20,000筆信用卡優惠資料，利用AI技術，提供消費者『有用、好用、信用』的服務，既有個人化服務、也能使每個消費者找到最適合的金融服務。

該團隊已與政治大學金融科技國際產學聯盟合作多時，目前亦與多家龍頭銀行夥伴合作，包括發卡量超過200萬張的前六大銀行：國泰世華銀行、中國信託銀行、玉山銀行、台新銀行、台北富邦銀行和花旗銀行。

張嘉臨指出，iCard.AI將信用卡優惠分類到30多個消費場景，利用機器公正評分排序全台信用卡，把主導權歸還給消費者。消費者甚至可以用自然語言詢問，輕鬆搜尋比較最新信用卡優惠、完整權益。

(工商 )