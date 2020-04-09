桑德斯周三宣布退出民主黨黨內初選，確定2020年美國總統大選將由拜登（Joe Biden）對決川普，在爆發新冠肺炎疫情與美國將陷入史上最嚴重衰退下，專家普遍認為，川普連任的難度極高。

自知「超級星期二」遭拜登逆轉後已無力回天，桑德斯周三透過網路直播發表正式退出總統黨內初選，他並呼籲，「民主黨必須團結，我們必須打敗川普...現代美國歷史中最危險的總統。」自此確定拜登將代表民主黨，阻斷川普的連任之路。

而今年年初在爆發新冠肺炎疫情大流行後，川普連任的機率已大幅下滑。疫情在美國開始蔓延之初，川普多次發表淡化疫情威脅的評論，隨後在疫情全面升溫後的危機處理方式，都倍受輿論批評。美國周三肺炎單日死亡人數超過1,800人，創下新高，更加深民怨。

但真正阻斷川普連任之路的可能還是川普引以為傲的美國經濟。美國初領失業救濟人數短短2周暴增近1,000萬人，白宮經濟顧問已向川普提出報告，失業率可能達到大蕭條時期的逾20％，國內生產毛額（GDP）還連連大幅下修，並對金融市場與房市帶來骨牌效應的危機。

CNN/SSRS周三公布的最新民調發現，有高達6成的美國民眾認為美國經濟現況「糟糕」，較上個月的訪調暴增30個百分點，創下1997年有此項調查以來單月最大升幅。

此外，認同川普處理經濟議題表現的支持度也從3月的5成4下滑到4成8，為去年9月以來首度跌破5成大關。

證諸歷史，尋求連任白宮大位的總統在大選年若經濟反轉走衰，幾乎都無法成功連任。儘管距年底投票還有約7個月，川普目前力拚的是控制疫情趨緩，並解除相關防疫管制措施，刺激經濟V型復甦。

相較之下，若是疫情短期內還不見明顯降溫，拜登陣營很可能會猛攻川普政府一開始低估疫情的重大錯誤。而且，在對抗經濟危機方面，拜登身為歐巴馬總統的左右手，帶領美國走出2008年金融海嘯的政績，也有利於拜登年底大選一舉將川普拉下總統寶座。

(工商 )