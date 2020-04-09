被視為台北東區門戶最受矚目的「大南港」案土地，終於要公開標售了！今（9）日國揚（2505）工信（5521）與和桐（1714）等所有權人各公司召開董事會決議，將採公開標售方式，處分「大南港案」，委託主辦標售的是普華國際不動產。

今天晚上工信、國揚、和桐等各公司董事會陸續公告，為充實本公司營運資金、增加資金運用效益，本公司擬與其他土地所有權人共同以公開標售方式出售座落於臺北市南港區玉成段二小段土地。有關公開標售事宜委託普華國際不動產有限公司辦理。

這是繼去年南港輪胎「世界明珠」正式賣出辦公室和豪宅之後，另一筆最受矚目的超級大案。

全案位於南港東新街南港路口，原本佔地面積達1.06萬坪，國揚在2006年以66億元向工信工程買下其中的4,200多坪，全案土地所有權利人持有面積依比例為：國揚40％、和桐子公司和信成21.25％、工信子公司展邦建設12.5％、威力國際10％、弘輝8.75％、定利開發7.5％。

經變更使用分區工變住商、完成捐地40.5％，並自辦市地重劃之後，原地主總計可分回比例約59.5％，面積為7,514坪，使用分區為商三特。

多年來全案由國揚主導，原本規劃整體開發，興建1棟辦公、1棟飯店、4棟酒店式公寓、3棟住宅，總銷逾400億元。

(工商 )