不敵景氣與高租金，閎暉董事會決議結束位於深圳的機構整合元件子公司旭榮，合計設備、資產與裁減費用的提列損失預計約為3.63億元，影響閎暉今年第一季EPS約6.05元，實際金額仍需待會計師核閱，而旭榮廠營運預計在今年底結束後，功能手機按鍵與機構整合元件將遷移至淡水廠，預計今、明年淡水廠將分別擴產50％，馬來西亞廠仍以汽車零組件為主。

閎暉表示，1999年底赴深圳投資成立華南廠旭榮生產功能手機按鍵，適逢功能手機興盛蓬勃，全盛時期旭榮貢獻閎暉營收40億元，功能手機按鍵產能達1,000萬～2,000萬支，然而，2013年以來以觸控為主的智慧型手機盛行後，功能手機銷售下滑、對按鍵需求快速下滑，閎暉也積極轉型，旭榮廠除了維持傳統的手機按鍵及遊戲機用按鍵外，也拓展了智慧鎖模組、汽車3D玻璃車用鑰匙、玩具、VoIP電話機組等新產品，雖然技術、品質與服務獲得客戶肯定，但仍無法彌補手機按鍵下滑的影響，因而近幾年皆為虧損。

閎暉進一步表示，今年COVID19疫情蔓延導致訂單量大幅下滑，深圳旭榮的廠房租約到期，新的合約租金上漲幅度過高，為確保資源有效運用，閎暉董事會決定盡速止血讓旭榮廠逐步減產，現有訂單生產消化完畢後預計在年底依法關廠，包括手機按鍵在內的機構件產能都將轉移至淡水廠，淡水廠今、明兩年將分別會擴產50％，以便將淡水廠原有的試產線擴充為量產線，馬來西亞廠則仍將以汽車零組件為主。

閎暉指出，營運仍以機構整合元件、汽車零組件為主，機構整合元件會持續耕耘穿戴式產業及智慧手錶錶帶模組、智慧鎖模組、網通零組件及發光模組等領域，汽車零組件除了穩健獲利的汽車內裝機構零組件，也開發內裝機構新技術，朝向穩健獲利小而美發展。

(工商 )