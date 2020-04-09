肺炎疫情衝擊美國經濟增長及就業，預估負面衝擊將持續至第三季，但進入第四季可能開始見到改善，但急劇且嚴重的下滑應屬暫時性，全球科學家、技術人員合作開發疫苗及治療方法的信心，可望度過危機，疫情導致全球經濟蕭條或多年經濟衰退機率低，美股後續偏震盪下，投顧建議採定期定額或分批佈局策略。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭．包爾表示，未來復甦的時間點及速度將會是關注焦點，密切關注幾個因子，即較早受到疫情影響的亞洲國家，包括大陸及南韓新增病例數減緩，人們開始回到工作崗位、消費者開始恢復原先的消費方式，這是很好的領先指標，表明採取防疫措施可有效壓平曲線。

其次，聯準會迅速採取行動向市場挹注大量流動性，美國通過2兆美元刺激計畫支持產業、企業及個人，儘管需要一些時間才會看到效果，但將是有效的結果。再者，這次經濟挑戰的核心是全球健康危機，因此復甦的速度及程度與療法及疫苗的進展，將是緊密相關的。

葛蘭．包爾指出，對美股來說，許多不利因素已被反映到目前的評價中，雖然獲利復甦時間的不確定性，意味目前要斷定股市已便宜或觸底仍為時過早。在波動環境中，可找到許多高品質長期成長企業的佈局或加碼機會。持續看好科技及醫療產業的結構成長機會，消費類股中具競爭優勢的大型品牌具有投資機會，這類型公司雖受經濟放緩影響，但也將是投資者重返購買市場的優先受惠族群。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯認為，肺炎疫情對科技供應鏈造成影響，但科技也應對肺炎疫情危機帶來諸多挑戰的解藥，在保持社交距離措施限制下，社交平台幫助民眾維持聯繫，在家工作的技術允許員工可繼續工作且與同事保持互動，強大且普及的雲端平台是這一切的基礎。因此，受惠於許多員工及消費者正加速採用，圍繞數位轉型的許多主題如雲端運算、安全即服務、數位支付、電子商務等最終將加速。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅強調，肺炎疫情對臨床試驗活動及融資活動造成影響，但預期生技產業的營收將維持穩定。生技及製藥公司積極投入資源，進行肺炎藥物及疫苗開發，預期市場將認知到生技製藥產業的必要性，可望減輕規範藥物定價的風險，緩和過去四年一直困擾著產業的風險因子。

依凡．麥可羅預期，現階段生技股的評價具吸引力，樂觀看待生技產業前景，看好基因療法、精準腫瘤醫學、罕見疾病等領域的發展及投資機會。

(工商 )