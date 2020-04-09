全球肺炎疫情嚴峻，3月上旬OPEC+未達成減產協議衝擊油價大跌，雖然各國央行接連降息或祭出寬鬆貨幣政策，政府快速推出財政刺激政策因應，然市場擔憂情緒高漲，拖累史坦普500指數第一季下跌二成，創金融危機2008年第四季以來最大單季跌幅，所幸史坦普500指數近二周未再破底，4月中財報開始發布，預料第二季美股震盪仍大。

富蘭克林證券投顧表示，4月中美國企業財報季展開，3月肺炎疫情在美國快速升溫，使短期經濟活動陷入停滯、失業人數竄升，由於營運前景受疫情影響能見度偏低，許多企業撤銷財測，同時為保留資金彈性提取貸款額度、暫停股票回購，第一季財報發布，市場關注企業對供應鏈、終端需求及營運的影響評估將為市場聚焦重點。

根據Factset統計，第一季史坦普500企業每股盈餘自去年底至3月底止下修9.1％，產業中以能源、消費耐久財、工業及原物料類股下修幅度最大，目前市場預估第一季企業獲利將衰退7.3％，由於眾多行業在3月被迫減少產能或關門，獲利預測可能仍有下修壓力。

富蘭克林證券投顧指出，由於疫情仍不明朗，對景氣及獲利的影響不確定性仍高，預估4月股市波動仍大，建議投資操作上應抱持較高的風險意識，以高評級的政府債為防禦首選，避開體質較脆弱的信用債市，債市投資建議聚焦美國政府債信力挺與聯準會無限量買進兩大優勢的美國政府債券型基金（GNMA），提高資產防禦力。

股市宜採定期定額及分批加碼策略並進，並密切關注疫情、藥物臨床實驗結果、油價、企業財測等四大指標，作為投資操作能否轉為樂觀或者需要更加保守情境的參考風向球。

富蘭克林坦伯頓美國政府基金經理人保羅．維克認為，GNMA債受到美國政府的信用擔保，信用等級比照公債，且又提供比公債高的殖利率水準，具投資吸引力。不必過於擔心像一般的企業債會有違約或倒帳風險，且歷史經驗顯示，GNMA政府債跟美股的相關性為負相關，在股市波動環境下納入GNMA政府債可發揮防禦的效果。

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