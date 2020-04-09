新型冠狀病毒肆虐各地，在全球造成疫情危機，美國尤其災情慘重。針對何時才能脫離新冠肺炎的威脅，美國微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）指出，美國人民可能要到2021年秋季「才會完全安全」，原因在於疫苗的研發與部署必須至少一年以上的時間。
蓋茲周二接受美國公共電視（PBS）節目「新聞時刻」（NewsHour）專訪表示，「疫苗至關重要，因為在取得疫苗之前，情況都不會恢復正常。人們的生活或許可以回復到某種程度，但在多數人接種疫苗之前，疫情再度爆發的風險一直都在。」
蓋茲向該節目主持人伍德拉夫（Judy Woodruff）提到，社交距離措施有助於降低新冠肺炎的感染人數，藉此縮小接觸者追蹤（contact tracing）的範圍並且執行追蹤程序，針對與患者接觸過的人進行必要的隔離。
他強調，在人們尚未廣泛接種疫苗之前，可能無法進行大型公開集會活動。
蓋茲積極注資於疫苗研發，他日前宣布旗下的比爾及梅琳達．蓋茲慈善基金會將投入數十億美元，與7家可能開發疫苗的廠商合建工廠。
(工商 )
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