又一知名餐廳不堪新冠肺炎重創而宣告停業！由近50年歷史的老字號餐廳「玉知高華知高飯」在永康商圈推出的全新裝潢二代店「灶紅了」永康店，在疫情摧殘下，3月業績僅有原本的2成，今（9日）於臉書粉絲團公告，由於疫情影響導致商圈人潮驟減，「灶紅了」老牌知高飯決定忍痛撤出永康商圈，暫時結束在永康街3年來的營運，並將擇日回歸；公告貼文一出，也引來不少網友稱「辛苦了」、「加油」，並期待再相見。

位於新北市三重溪尾街的「玉知高華知高飯」，數十年來以老滷汁滷出入味軟Q、肥而不膩的豬蹄膀聞名，並堅持不添加化學藥劑和色素來帶出美味，累積許多忠實老饕粉絲，而2018年於永康街開幕的「灶紅了」像是華麗變身的「玉知高華知高飯」，延續經典老味道之餘，店內以具設計感的用餐環境和餐點，帶給賓客煥然一新的知高飯新風貌，更有「全台唯一國際性知高飯專賣店」的封號。

(中時 )