俄羅斯北方北方艦隊複合航空團，在北極海進行MiG-31與Su-24的戰術演習，升級改良後的MiG-31攔截戰鬥機，在演習期間飛到平流層頂，顯示它的高空高速性能。

俄國衛星網報導，北方艦隊新聞發言人-海軍上校瓦季姆·塞爾加對外界披露，這場演習是模擬敵對勢力從北極海入侵，而北方艦隊航空團的MiG-31攔截機群，與Su-24戰鬥轟炸機，各攜帶長程飛彈，摧毀陸海空三方面的敵方勢力。

塔斯社報導，為達到長程飛彈的最大射程，MiG-31攔截戰鬥機會先取得高度，利用高位優勢，使飛彈的有效範圍擴大到一千公里。新聞辦公室在一份聲明中說，航電升級的MiG-31，在這次演習飛到海拔約17000公尺的高空。

Su-24戰鬥轟炸機。(圖/militaryfactory)

除MiG-31以外，這場演習還有Su-24戰鬥轟炸機，該型戰機有較大的載彈量，可以攻擊多個海上與陸地目標。

新聞辦公室指出，這次北極海演習，出動了10架Su-24和5架MiG-31，有日間任務也有夜間任務。

(中時電子報)