新冠肺炎延燒，北市酒店女公關確診，指揮中心也下令全台酒店、舞廳停止營業。台中市長盧秀燕也宣布八大行業要採取實名制，卻遭部分網友罵翻，為此台中市議員黃健豪在臉書上還原真相，並不滿陳致中PO文扯台中市議會，大酸「高雄市議員AKA阿扁之子」、「防疫問時中 八大問致中」。

黃健豪指出，許多謾罵之人根本沒搞懂，八大行業包括「視聽歌唱業」、「理髮業」、「三溫暖業」、「舞廳業」、「舞場業」、「酒家業」、「酒吧業」及「特種咖啡茶室業」，夜店、酒吧與KTV也都算在內，而中央只下令禁止其中兩項，對於其他沒任何規範，所以即便酒店、舞廳停業，其實只是把疫情風險轉移到KTV包廂，但今天控制疫情，除了盡可能避免接觸病毒之外，更重要的是萬一接觸到病毒，要能夠做「疫調」，而不是消失在茫茫人海之中，台中市為顧及其他娛樂場所，推出實名制非常合理。

接著黃健豪話鋒一轉，提到「可能是受到酒店及舞廳停業的影響，沒地方去，高雄市議員AKA阿扁之子AKA靠爸族AKA性好漁色高風險群的陳致中議員，對於他們議會要不要開議，居然扯到本人所屬的台中市議會。」

他表示，台中市議會的確在上月19日~25日開過臨時會，陳時中部長剛好也在3/25宣布建議停辦百人室內聚會，台中市議會為配合防疫，原定4月的正式定期會也延後到5月。黃健豪說高雄市議會要不要開臨時會，拿台中市議會當參考，有點違反時空背景原則，畢竟當時陳時中部長還沒建議各位取消百人室內聚會，「希望陳致中議員不要逆時中。」

黃健豪文末表示：「至於為什麼看完酒店舞廳停業的消息，就看到陳致中發的廢文，這個問題我不知道，要問臉書公司神秘又精準的演算法」，還特地TAG「防疫的問題問時中」、「八大的問題應該問致中」。

(中時電子報)