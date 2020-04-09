疫情重創就業市場 美前周初領失業金人數再增660萬 20:382020/04/09 中時 蔡鵑如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠肺炎疫情重創美國，百業蕭條，就業市場恐將比2008年金融海嘯更嚴峻。(美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情重創美國，美國前2個星期出爐的數據顯示，逼近1千萬人請領失業救濟金，顯示疫情對就業市場的衝擊，恐怕比金融海嘯期間更嚴峻，數據甚至可能被低估。美國勞工部剛剛公布前周(3月29日至4月5日止當周)的初領失業救濟金人數，經季節性調整後達660萬，數字與3月最後一周的665萬持平，高出市場預估的6百萬人。 (中時 ) #新冠肺炎 #美國 #失業 也許您會感興趣 推薦閱讀 不畏新冠肺炎疫情 七年級生開火鍋店拚轉機 18:142020/04/05 社會 新冠肺炎疫情衝擊 副議長顏莉敏募集物資發揮拋磚引玉 17:012020/04/06 生活 明年516確定舉辦婚禮 黃子佼：我的念力很強 14:102020/04/07 娛樂 防疫升級！台中教育局停辦第2學期優遊台中學 14:482020/04/07 生活 《國際社會》全球新冠肺炎確診突破134萬人 日本備妥抗疫銀彈 14:492020/04/07 財經 親子露營勝地設備大升級 大安濱海樂園6月登場 15:462020/04/07 生活 《其他電子》新冠肺炎疫情蔓延 貿聯-KY保守看Q2 09:262020/04/08 財經 調查局成立資安站打擊假訊息 已移送47案66人 16:082020/04/08 社會 因應新冠肺炎疫情 文狀元首度直播抽題 16:132020/04/08 生活 因新冠肺炎疫情 Apple Music向獨立唱片業提供5000萬美金紓困 16:242020/04/08 科技 國際熱門新聞 經濟被新冠害死！義嗆和歐盟「同歸於盡」 - 國際 逆我者亡？世衛淪川普眼中新戰犯 紐時分析背後目的 - 國際 30年來奇景！超清晰喜馬拉雅山露臉 居民激動：連星星也看得到 - 國際 沒人打擾來性致! 貓熊同居10年終於交配 - 國際 到底誰拖延新冠疫情？WHO 2字吐實情 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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