新冠肺炎疫情重創美國，美國前2個星期出爐的數據顯示，逼近1千萬人請領失業救濟金，顯示疫情對就業市場的衝擊，恐怕比金融海嘯期間更嚴峻，數據甚至可能被低估。美國勞工部剛剛公布前周(3月29日至4月5日止當周)的初領失業救濟金人數，經季節性調整後達660萬，數字與3月最後一周的665萬持平，高出市場預估的6百萬人。

(中時 )