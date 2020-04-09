智伸科技大陸廠2月出貨遞延，造就3月合併營收近3.7億元，雖比2月大幅成長41.97％，卻比去年同期衰退5.88％。智伸科因電子及醫療器材等行業客戶洽談持續追加訂單，加上與旭申換股併購後，旭申4月起可計入智伸科合併營收，智伸科對第二季營運審慎樂觀。

智伸科3月大陸廠產能稼動率持續提升，2月來不及出貨的部分，遞延至3月，造就3月合併營收回至近3.7億元，月成長41.97％，仍比去年同期減少5.88％；第一季合併營收9.82億元，較去年同期減少11.81％。

智伸科表示，智伸科大陸嘉善廠與東莞廠兩大生產基地三月復工率逐漸恢復正常，加上智伸科積極導入自動化設備，整體產能逐步回到基本正常運作，智伸科發揮生產基地彈性調配產能，並積極與客戶協調遞延訂單的出貨時程，加上2月以來，電子與醫療器材等行業客戶備貨力道提升，降低汽車業大環境不佳所產生的影響，是智伸科3月合併營收月增41.97％的主因，智伸科希望疫情獲得和緩，消費需求回溫，可驅動客戶備貨力道，挹注智伸科各生產基地的產能稼動率，重新站回高檔水準。

智伸科指出，新冠肺炎疫情延燒，造成全球各主要品牌車廠陸續停工，市場短期間出現供需停滯的真空情況，對整體汽車產業鏈帶來較大營運挑戰。智伸科與客戶密切聯繫，目前在手訂單未被客戶取消，電子、醫療客戶持續與智伸科研議增加量產出貨的需求，智伸科整體營運受疫情之衝擊相對有限，主力產品在市場上的競爭優勢也在全球產業鏈洗牌過程中完全顯現，對今年上半年營運展望，仍審慎樂觀。

智伸科表示，GDI系統相關零組件及汽油高壓泵浦本體，智伸科去年陸續供貨給Continental、Delphi及Bosch等全球主要一階汽車零件廠，尤其汽車產業趨勢是朝向節能減碳及提升燃油效率，主要客戶詢問度不減反增，目前智伸科已加速進行完成產線多元認證，以期趁勝追擊透過未來彈性調配產能因應客戶急單之需求。

智伸科去年11月股東臨時會通過與旭申換股併購案，智伸科預計4月13日完成併購旭申程序，旭申4月起將計入智伸科合併營收及獲利，依IFRS之規定，智伸科上半年合併報表亦同步可追溯旭申第一季營收、獲利貢獻，將完整呈現整體併購後之效益。智伸科期待未來發揮兩岸生產基地彈性調配產能，並透過雙方團隊合作達成產品線、客戶群及業務市場範圍擴大互補的綜效。

(工商 )