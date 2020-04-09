朱安禹(小蜜桃姐姐)於2011年與上海富商李慎言結婚後，生活重心移往內地，專心照顧一對兒女，9日她表示在大年初六回台灣，3月中旬返上海，恰逢新冠肺炎疫情間，「16日從台灣回上海時，完全不用隔離的，但是我們回上海兩天後，就宣佈要隔離了。」

朱安禹是幸福人妻也是漂亮媽咪。(摘自朱安禹臉書)

她坦言搭機回上海的過程十分謹慎，「我和孩子們隨身帶小瓶消毒噴霧，戴口罩和防護鏡以免感染，登機後也全程不吃東西。」待飛機降落後，會在飛機上停留1至3小時，防疫組員會上機準備做檢測，「當時我才知道只要有一例發燒，全機乘客送去隔離所。」

她表示班機全乘員過關，「當時坐比較前排，等40分鐘就帶孩子們下機了。」接著全員要掃二維碼登記健康出入等訊息，然後會獲得屬於自己的隨身碼，「隨身碼是綠色才代表安全。」她很幸運地出關大約排15分鐘，安全的會在台胞證上貼綠色貼紙給海關看，出口會分別依照貼紙顏色走哪個出口，「ㄧ切管制算安全！」

她分享上海的孩子都還沒有開學，都是線上教學，「我每天自己在家當老師，德智體群美全用上了，真心覺得累！」她在居家防疫執行地很全面，「幾乎沒出門，所有煮飯食材和生活用品都是網購。」她認為防疫相當重要，「去公園玩耍要戴口罩，回家先用抗菌洗手液洗手，再全身和鞋底噴消毒殺菌。」

朱安禹認為防疫很重要，並隨身攜帶小瓶消毒噴霧。(朱安禹本人提供)

朱安禹說要掃二維碼登記健康出入等訊息，隨身碼顯示綠色才代表安全。(朱安禹本人提供)

(中時 )