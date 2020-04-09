有人用手機、有人用平板、也有人用電腦。(消防局提供／蔡依珍桃園傳真)

有人用手機、有人用平板、也有人用電腦。(消防局提供／蔡依珍桃園傳真)

有人用手機、有人用平板、也有人用電腦。(消防局提供／蔡依珍桃園傳真)

有人用手機、有人用平板、也有人用電腦。(消防局提供／蔡依珍桃園傳真)

有人用手機、有人用平板、也有人用電腦。(消防局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園位處國門之都，桃園消防不時得支援包機返台勤務，工作高風險，消防局第一大隊為防患未然，特別使用「Jitsi Meet」視訊工具召開大隊主管會議，有人用手機、有人用平板、也有人用電腦，透過線上系統預先演練，避免1人確診、全隊隔離、消防勤務癱瘓的狀況發生。

消防局第一大隊長賴志忠指出，消防大隊每個月都會集合各消防分隊長，舉行一次以上的大隊會議，於會中檢討消防勤業務的策進作為，並提示各階段消防重點工作。

隨著新冠肺炎全球大流行，各消防分隊無不戰戰兢兢地執行第一線的防疫救護勤務，但消防工作範圍廣，接觸民眾機率高，現場有許多不確定的因素，皆會造成消防人員感染風險，且第一大隊轄內有林口長庚醫院、多個檢疫所，桃園區又是政經中心、人口多，居家隔離和檢疫者也多，工作處於高風險，若一人確診，全分隊可能就面臨人員隔離、消防勤務癱瘓的命運。

因此本月的主管會議，特別以視訊方式召開，使用有「天才IT大臣」之稱的行政院政務委員唐鳳、以及教育部所共同推薦的「Jitsi Meet」，簡單好上手，只要事先通知，隨時隨地就可以召開會議，可節省交通時間，避免人員交互感染風險，確保消防工作不受疫情影響。

消防局局長謝呂泉也表示，新冠肺炎疫情衝擊全球，「預防重於搶救」，目前消防局各項勤業務都是朝「防疫超前部署」的方向來思維。隨時做最壞的打算、最萬全的準備，務必將疫情可能造成的影響降到最低，以確保消防工作在這段疫情期間仍能運作順遂。

(中時 )