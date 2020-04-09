聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）不該是個遙遠的議題。渣打集團研究部針對全球15個新興市場，分析這些市場在永續發展目標的進展，並預估其資金需求與潛在的投資規模。調查結果指出，在新興市場國家逐步達成聯合國永續發展目標的過程中，可望為民間投資者創造將近10兆美元的商機，等同於相關發展建設所需總資金的40％，其餘則由政府及公部門支出。

渣打集團並指出，17項SDG目標中，有3項必須高度仰賴基礎建設的永續發展目標，更值得投資者關注，分別是：SDG 6「淨水與衛生」，SDG 7「可負擔的潔淨能源」以及SDG 9「工業、創新及基礎建設」。基於推廣SDG到渣打集團營運的近60個市場中，該集團最新承諾750億美元支持此項行動，以具體的業務目標推動永續發。

渣打集團表示，其中400億美元將投入在促進永續發展基礎建設的專案融資，350億美元則將用於發展潔淨科技與再生能源、太陽能與風電等專案融資、併購諮詢與債務結構服務，同時，2030年底前不再支持融資燃煤產業客戶。

渣打國際商業銀行總經理林遠棟表示，台灣渣打銀行也投入多項離岸風電專案融資，未來也將持續參與在地再生能源專案，銀行內部也訂定節能、節水、減碳、減塑的策略目標，近年來更提倡『友善生活』，鼓勵員工並帶動客戶從生活中落實環保節能與減塑，讓永續精神成為渣打銀行企業使命的一環。

(工商 )