台北市傳出一名酒店女公關確診新冠肺炎還繼續上班，新北市長侯友宜9日被問到是否覺得北市防疫工作有所不足時，並未多做評論，他回應，「跟台北不一樣的地方是，新北市沒有酒店」。

中央流行疫情指揮中心8日宣布，新增3例確診案例，其中一名是北市某知名酒店女公關，侯友宜9日在淡水老街視察被問到時說，「我們跟台北市不太一樣的地方是，新北市沒有酒店」，不過他接著稱，這不是重點，只要有確診者經過的軌跡，都會採取區塊封鎖式的消毒。

侯友宜至淡水老街視察消毒狀況。（圖／報系資料照）

侯友宜也強調，若個案跟新北市有關係，所有地點會全盤掌握，「北北基宜桃是一個大生活圈，不可能置身事外，有個案都會去了解軌跡，新北市一定全力把他鎖住」。

至於雙北防疫工作稍有不同調，會不會覺得跟台北市長柯文哲有心結？侯友宜說，現階段只有防疫優先，嚴格管控，疫情才能夠舒緩，這才是自己應盡的責任，別人怎麼做他都尊重，最重要的是，新北市一定要做在最前面、最到位。另外，被問到是否應公布確診者足跡，侯友宜也說，資訊是否公佈仍尊重中央，但確診足跡仍應該讓第一線作戰夥伴了解，這樣在執行消毒工作時，才能有效避免疫情擴散。

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(中時電子報)