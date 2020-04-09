受惠大陸嘉興廠生產基地已復工生產，加上歐、美地區線上家用健身器材銷售動能強勁，岱宇國際（1598）9日公布自結3月合併營收7.69億元，月增92％、年增33.6％，繳出單月歷史新高，但受到大陸嘉興廠復工延後，及新台幣升值等因素影響，第一季合併營收為16.04億元、年減9.99％。

展望2020年第二季，岱宇持審慎樂觀看法。岱宇說，看好全球健身風氣、宅經濟網購消費等需求，挹注旗下品牌良好銷售環境，目前集團旗下品牌整體訂單無虞，在主要客戶訂單需求暢旺下，可望挹注第二季營運，繳出淡季不淡的表現。

岱宇表示，旗下Sole、Xterra等品牌，3月已明顯感受線上通路客戶備貨力道強勁，及德國CARDIO fitness通路，亦受惠線上銷售持續創高，帶動整體接單及出貨表現，皆呈現倍增的表現，加速集團兩岸生產基地整體產能稼動率提升，更是帶動3月合併營收，創下歷年單月新高。

岱宇指出，由於美國已有41個州，實施封鎖令，造成連鎖健身房、特定類型訓練的精品健身房（Boutique Gyms）均呈現歇業情況，以避免群聚感染，帶動運動健身需求轉往居家健身、透過APP、直播、YouTube影片等線上健身，已推升家用健身器材產品訂單需求暢旺，可看見歐、美地區線上銷售訂單需求，尚未減緩趨勢，將有助於創造旗下Sole，及Xterra等品牌良好成長表現。

尤其，目前旗下Sole品牌整體訂單金額，已較去年同期成長超過3倍，及Amazon電商客戶持續追加Xterra品牌健身器材產品。集團為因應歐、美地區家用健身器材訂單需求，已採全面加班生產、提升自動化生產效益、並積極拉升兩岸生產基地產能。

此外，岱宇持續針對旗下Sole、Xterra、Spirit及UFC等多項品牌，計畫推出新款家用及商用健身器材產品，並強化結合連網、雲端數據與AI等軟體技術投入，有助於大幅提升產品附加價值，創造集團旗下品牌良好競爭力。

(工商 )