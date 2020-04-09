商用筆電、教育用筆電出貨暢旺，仁寶（2324）3月筆電出貨量跳升至370萬台，比上個月激增131％，3月營收也因此跳升至807.71億元，比2月大增104.4％，不過仍比去年同期減少6.2％。以仁寶第一季筆電出貨量為780萬台來說，若上半年筆電出貨量要與去年同期看齊，第二季出貨量將季增7、8成至1,250～1,330萬台左右。

仁寶2月受到中國廠因疫情延後開工、供應鏈與招工皆受疫情打擊影響，2月筆電出貨量僅有160萬台，營收也只有395.1億元的低點，不過，歐洲多國與美國許多州都為了對抗COVID19疫情而要求企業員工在家上班、各級學校改為線上教學或甚至停課，仁寶總經理翁宗斌在日前法說會時即表示，歐美不少企業為了維持在家上班員工的工作效率，不惜補貼員工購買效能好的商用筆電，讓歐美市場對商用筆電、教育用筆電的需求激增，仁寶3月營收果然反應需求。

仁寶3月營收跳升至807.71億元，比2月超過倍增，筆電出貨量上揚至370萬台，雖然還比不上旺季時筆電單月出貨量動輒400多萬台的水準，可是以第一季來說也不算少，至於以平板、穿戴裝置、智慧家用音箱為主的非PC產品，出貨量月增率也有雙位數成長。

翁宗斌預期今年上半年仁寶筆電出貨量有機會與去年同期持平，以仁寶去年上半年筆電出貨量高達2,200萬台，是近年來最佳成績，仁寶第一季筆電出貨量為780萬台，法人評估，仁寶第二季筆電出貨量必須比第一季激增7、8成，單季出貨量落在1,250萬～1,330萬台之間，也就是平均每個月筆電出貨量都有410萬～450萬台左右，才能達到上半年出貨量與去年同期持平的預期。

(工商 )