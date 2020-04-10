孕婦於懷孕期間要隨時注意腹中胎兒動靜，以免造成不可挽回的情況。湖南省株洲市一名孕婦在懷孕8個多月時，突然驚覺腹中的胎兒情況不對，胎動次數急速下降，經過2天的自我觀察後，症狀依舊沒有緩解，緊急前往醫院後，醫生一照超音波嚇傻，因為胎兒的臍帶竟然扭轉成「超大麻花捲」！

根據《看看新聞》報導，這名孕婦因為腹中的寶寶太久都毫無動靜，害怕孩子有危險，3月27日到株洲市二醫院檢查，醫生診斷懷疑胎兒可能缺氧、有胎兒母體輸血症、睡著等情況，立刻安排孕婦進行超音波檢查。

孕婦懷胎8個月肚裡突然沒動靜，醫生一照超音波嚇傻。（圖／翻攝自看看新聞）

醫生診斷。（圖／翻攝自看看新聞）

不檢查還好，一檢查才發現，長約40公分的胎兒臍帶竟被扭轉了30多圈，儼然成了一根「超大麻花捲」。對此，醫生表示「胎兒臍帶呈螺旋較密的狀態，導致臍動脈流速減低了很多。」產科主任鄧文媛診斷，孕婦須立刻動緊急剖宮產手術，5分鐘後1個重2公斤的寶寶平安誕生到這世界。

鄧文媛表示，臍帶異常其實很常見，是由於胎兒活動造成，但扭轉到如此誇張的卻很少見，「一般正常的生理性扭轉可達6至11圈，這個寶寶扭轉到30多圈，只能說太調皮了。」，而經過數天的住院觀察，還好寶寶狀態不錯。

醫生提醒，懷孕期間一定要按時產檢、定期做胎心監護，懷孕28週起一定要留意胎動變化，隨時做好準備，一發生狀況就能隨時去醫院，若發現胎動次數異常或規律改變也要及時檢查，才能順利挽救腹中的胎兒一命。

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(中時電子報)