WHO秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)今天在記者會上指責，對他人身攻擊、種族歧視的留言都來自台灣，引發軒然大波。隨後我外交部、總統蔡英文與防疫指揮官陳時中紛紛反擊，台大名醫施景中也在臉書PO文打臉譚德塞，更表示譚德塞若早點下台，世界疫情也不會這麼嚴重。

施景中表示，譚德塞的指責讓其他國家網友都傻眼，不但日本網友說「原來我是在日台灣人，就連『米國大統領』也變台灣人了，譚德塞一說，讓台灣一下變得很大很大，全世界到處都是密密麻麻的台灣人。

施景中也列出譚德塞發言紀錄，1月23日大陸武漢開始封城，2月初湖北更是封省，但譚德塞在1月31日依舊堅稱未達全球大流行，更反對世界各國針對大陸的旅遊及貿易限制。

施景中說，難道譚德塞不需要為這些當初相信他，如今卻悽慘無比的國家，例如美國、義大利、西班牙負責？

施景中呼籲譚德塞快點辭職，更表示最好換陳建仁副總統當WHO秘書長，施景中說，要視疫情爆發初期，領導世界防疫的是大仁哥，這個世界絕對不會走到如今這樣悽慘的地步。

(中時電子報)