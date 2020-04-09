雕刻大師朱銘已故第三弟子「許國峰緬懷展」，4月起於道禾六藝文化館-傳習館展開為期1個月的展期，發起人為「寫在後壁169」作者謝東華與墨海藝術協會會長黃文棟，展出近70件雕刻作品。許國峰傳奇的一生，在冥辰14年之際，由兩位摯友謝東華、黃文棟及策展人賴慕芬攜手完成，在台中藝術界傳為佳話。

策展人-華巍藝術總監賴慕芬，讚嘆許國峰刀工純熟不匠氣，鍾馗與達摩更是作品之最，粗獷細膩兼具，神韻髮絲透過刀著詮釋維妙維肖。

謝東華聊起與許國峰的結識過程時表示，當年他任職中國時報特派員時，初識許國峰，對其粗線條的外表與作風不以為然，但其作品之生命力與人性，卻不得不讓人懾服。謝東華說，許國峰14歲便拜師朱銘，弟子群排行老三，未滿30歲第一次參加全省美展，憑「牽豬哥」得到優選嶄露頭角。

只可惜，許國峰因無律的生活得罪圈內好友，遭檢舉提報流氓，幸經百餘藝術家聯名陳情，幾波折騰才平息，卻從此在他內心深處種下陰影病根，至此鬱鬱而終。

墨海藝術協會會長黃文棟，時任法院書記官，因喜好藝術而結識許國峰，更深交為知己。黃文棟感性的說，許國峰曾經輝煌、也曾經落魄，人生短暫精彩；此次能在其冥辰14年，由好友們努力開展，內心既澎拜且激動！

台中市文化局副局長曾能汀在開幕致詞時表示，許國峰在世僅55年，但作品不論細微的芒雕到大刀氣勢豪邁的木雕創作，或是在陶罐、陶壺上的雕刻，線條栩栩如生，手法細膩令人讚嘆。

亞洲研究院長范安妮則表示，策展單位將已離世的雕刻大師許國峰呈現在世人面前，不論物件的大小，每一雕件落筆線條都收放自如，也都見到作者自性的流動，以及從心所欲的自在！

許國峰摯友葉時昌表示，許國峰的老木雕藝術以人物刻畫為特色，尤其在人物臉部表情的神韻表現，在當代雕刻家中無人能出其右。這次的展覽非常重要，它不但可以讓年輕ㄧ代人能品味不凡的創作，同時更能傳承台灣木雕使上幾分力氣。

值得一提的是，許國峰的緬懷展開幕當天舉辦「壹元書院」茶席，由新住民伺茶人-卞健文、張艷、張海虹，以日月潭原生種「金枝玉葉」分享茶藝。卞健文表示，用一壺好茶來與大家分享生活點滴，慢慢體悟好茶製作背後的故事，作為一個新住民，茶葉作為與在地人交流的媒介，細細品茶相互交流慢慢融入台灣社會。

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