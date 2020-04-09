IC通路龍頭大聯大（3702）受惠居家辦公及遠距教學需求激增，帶動筆電、個人電腦、網通周邊設備、伺服器及5G相關零組件出貨暢旺，3月營收繳出540.2億元，創單月歷史新高；首季營收亦達1,310.4億元，改寫歷年同期新高。

大聯大近年來積極耕耘數位平台、智慧倉儲等領域，提供智能商業物流服務，隨著效益逐步顯現，加上各國為防堵新冠肺炎疫情，全球吹起遠距辦公風潮，意外促成筆電、個人電腦、網通周邊設備、伺服器及5G相關零組件出貨量攀升，而疫情也使記憶體價格走揚，大聯大成另類「防疫概念股」。

大聯大3月營運帶勁，上月交出540.2億元亮眼成績單，較去年同期成長32.6％，創下單月歷史新高；第一季營收達到1,310.4億元，年增17.2％，不僅延續去年第四季雙位數成長態勢，更打破歷年同期新高紀錄。

大聯大指出，因應客戶屬性及對數據資料的不同需求，「大大網」包含5個平台：「大大家」、「大大邦」與「大大購」滿足大、中、小、微型企業對半導體零組件的需求；今年第一季布局有成，於「大大家」上線客戶的營收較上線第一季呈倍數成長，「大大邦」訂單量與上線客戶數均超越預期，突破3,000單和3,000人。「大大通」與「大大頻」為資訊共享平台，深化與客戶的互動關係，其中「大大通」使用人數衝破萬人，註冊數持續月增，數位轉型效益逐漸展現。

(工商 )