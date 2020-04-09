汽車貨櫃運輸同業公會與貨運全聯會9日在立法委員陳秀寶陪同下，與交通部次長黃玉麟等座談該業紓困問題，由於台灣港務公司提出數據指今年首季貨量僅減5％，交通部表示要減三成才達紓困標準，業者除了懷疑港公司數據虛報或挾大量空櫃，也表示該業獲利率都是個位數，三成才紓困怕已倒光。

汽車貨櫃運輸業者指出，今年首季運量減少三成以上，但交通部對貨運運輸業的補助，僅減免汽車燃料費1年而已，希望能比照遊覽車與計程車補助條件，並減免高速公路通行費等。

業者提出工商時報與船公司提供的數據，指出貨櫃船運今年首季減班110班，創歷史新高，4月將繼續減班報導，對汽車貨櫃運輸業衝擊很大，而總統拍板將計程車納入比照遊覽車紓困方案，發放每人1萬元補助，希望政府不要厚此薄彼，能給予貨運業者相同補助。

該會與貨運全聯會要求交通部減免貨運業者高速公路過路費用；比照遊覽車、小客車租賃業，減免牌照稅50％；補助貨運業者停車費費用；比照補助遊覽車、計程車自營業者每人每月1萬元，共3個月方案，補助貨運業職業駕駛員，以維生計。另貨運全聯會希望環保署原訂之汰舊換新辦法，也希望能順延一年。

黃玉霖表示交通部每星期會滾動檢討業界實際住況，如時機來一定會考慮給予業者紓困。

(工商 )