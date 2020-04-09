新冠肺炎疫情正在世界各國蔓延，而許多國家因為前期疏於防範，導致確診病例暴增，讓醫療體系無法負荷，在英國就傳出，許多醫院、養老院主動發給老年人「放棄急救同意書」（DNR），許多人都感到非常痛心。

根據外媒報導，英國的一間老年慈善機構「Age UK」透露，現在英國全國的老年人都被迫面臨做出是否放棄急救的選擇，有名85歲的女性病患被普通科醫師詢問，若出現新冠肺炎症狀，想要送醫或是先簽放棄急救同意書。

而上面這個案例並不是個案，許多老年人及身心障礙者都有收到放棄急救同意書，該份同意書內容寫道，「若同意讓醫生、親友不打急救電話，這些短缺的糾護車資源就可以讓給年輕的患者，而他們存活的機率更大。」有名收到這份同意書的人就表示「好像是被判了死刑一樣。」

對此老年慈善機構Age UK及Independent Age發表公開信，希望英國政府當局可以廢除這項政策，他們認為這個政策有違人權，呼籲是否簽屬放棄急救同意書，應該要在不感到壓力的情況下，讓個人做出決定。

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(中時電子報)