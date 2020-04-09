罷韓案可望在6月進行投票，高雄市長韓國瑜聲請停止執行罷韓案。資深媒體人陳東豪認為，韓國瑜的目的是提出「假處分」。對此，有PTT網友認為「有道理」。

陳東豪在政論節目《辣新聞》中提出看法，韓國瑜這時去提行政訴訟，反而會去刺激投票率。他後面真正目的，不在於行政訴訟，是希望法院就罷免連署時間有沒有違反選罷法的規定，做出一個裁定。行政訴訟是不能阻止罷免投票，但可以假處分阻止罷免投票。

陳東豪舉例前立法院長王金平那時候的假處份，當時總統兼國民黨主席的馬英九以違反黨紀的理由，把王金平不分區立委資格撤銷。王金平先提一個有關黨籍的行政訴訟，這個訴訟打好幾年；訴訟還在進行當中，王先申請假處份，把國民黨要撤銷王金平黨籍身分的這一個公文給凍結起來。所以中選會就不能根據國民黨的決定，撤銷王金平的不分區立委身分。

陳東豪認為，韓國瑜第一個動作先創造出一個行政訴訟，這個行政訴訟目的就是要中止罷免案。罷免案6月要舉行，可能是要跟高等行政法院聲請一個假處分，後面就要看韓營是不是會提出假處分。

(中時電子報)