金芭黎舞廳的舞小姐，排隊準備領薪水。（柯宗緯攝）

高市副市長葉匡時（左二）今晚突擊金芭黎舞廳，看業者是否有照規定停業。（柯宗緯攝）

高市副市長葉匡時表示，若業者屢勸不聽，可連續開罰。（柯宗緯攝）

金芭黎舞廳今晚也配合中央政策熄燈。（柯宗緯攝）

美麗華舞廳今晚也配合中央政策熄燈。（柯宗緯攝）

中央流行疫情指揮中心今（9）日下令，為維護民眾健康，即日起，全國酒店及舞廳全面停業。高市副市長葉匡時今晚8時30分帶隊突擊金芭黎舞廳等酒店，舞小姐看到媒體鏡頭，嚇得花容失色哀嚎，立馬鳥獸散，躲的躲，逃的逃。事後業者解釋，早就沒有營業，但要全面清場，舞小姐也要排隊領錢。

葉匡時行前宣教時表示，高雄22家營業登記的酒店跟舞廳，今晚他抽查兩家，分別是金芭黎舞廳、大帝國舞廳，若有營業先用勸導方式，若屢勸不聽就開單，可根據傳染病防治法第70條，處以3000元至1.5萬元，並連續開單直到停業。

葉匡時第一站前往金芭黎舞廳，由於金芭黎曾被確診新冠肺炎的台商光顧後，「一戰成名」搞得舉國皆知，也被視為指標性的舞廳。媒體到場時，酒店人員被嚇傻，完全不知情，舞小姐看到鏡頭紛紛躲避，有的人拿著包包、手部遮臉，也有人趕緊從後門逃離現場，少爺連忙喊「不要跑，不要跑，慢慢走就好」，就怕不小心摔倒。

金芭黎舞廳經理表示，下午原本有營業，之後獲悉必須關店，就請客人全部離場，全面清場淨空，但有內部必須做清潔整理，而舞小姐排隊是在等候領錢，並沒有在營業，一切會配合政府防疫措施，直到可以復業。

葉匡時下一站前往大帝國舞廳，但業者早已拉下鐵門沒營業。針對舞廳、酒店小姐，有可能轉單到KTV等娛樂場所，恐引發防疫破口。葉匡時受訪時表示，這是全國性的問題，希望全民都能夠注意這個防疫的各種安全措施，不該因個人行為而影響，「該處罰就處罰，會盡量勸導」。

未來是否針對八大行業訂定更嚴格的規範？葉匡時指出，將研議此事，除了酒店、舞廳以外，其他6個行業要怎麼樣處理，是不是也要全面的停業，或者是採實名登記等等，高市府內部研議後，也會跟中央流行疫情指揮中心來討論，然後再做決定。

另外，新興分局今晚也突擊5家酒店、舞廳臨檢，包括美麗華舞廳等也都熄燈，完全黑壓壓一片，與原本的繁榮的霓虹燈夜生活對比，落差非常大。

(中時 )