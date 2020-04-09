媒體報導「中國遼寧艦今晚囂張打開「船舶系統」通過台灣海峽」乙節，國防部聲明，此為假訊息，與事實不符。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵作為，能夠充分掌握臺海周邊狀況，即時應處；目前沒有異常，請國人放心。

媒體報導：世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞狂轟台灣對他種族歧視和人身攻擊，引發全球對他撻伐，沒想到今晚中國遼寧艦罕見打開AIS（船舶自動辨識系統），刻意揭露自己位置通過海峽中線以西，刻意讓各界知道其軍事實力，這項大動作恐更增加各界對中國的反感。

(中時電子報)