陸遼寧艦今晚通過台灣海峽？ 國防部回應：假的 21:312020/04/09 中時電子報 吳家詮 、中國時報、 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 遼寧艦（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 媒體報導「中國遼寧艦今晚囂張打開「船舶系統」通過台灣海峽」乙節，國防部聲明，此為假訊息，與事實不符。 國防部強調，國軍運用聯合情監偵作為，能夠充分掌握臺海周邊狀況，即時應處；目前沒有異常，請國人放心。 媒體報導：世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞狂轟台灣對他種族歧視和人身攻擊，引發全球對他撻伐，沒想到今晚中國遼寧艦罕見打開AIS（船舶自動辨識系統），刻意揭露自己位置通過海峽中線以西，刻意讓各界知道其軍事實力，這項大動作恐更增加各界對中國的反感。 (中時電子報) #大陸 #遼寧艦 #今晚 #通過 #台灣 #海峽 #國防部 #回應 #假的 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩岸都是中國 04:102020/04/05 時論廣場 台灣大道酒駕自撞 騎士送醫也送辦 09:252020/04/05 社會 國防部對11熱門風景區官兵造冊列管 落實14天自主管理 12:232020/04/06 生活 公司發便當 打開看主菜網全哭了 22:372020/04/06 日常 陸港觀盤－動盪下中國境內債的危與機 04:102020/04/08 全球財經 前後兩任國防部長 馮世寬、嚴德發立院首度同框備詢 11:592020/04/08 軍事 國防部逾18萬官兵…只分配1萬7千片口罩 立委叫屈 14:072020/04/08 軍事 亞太戰力癱 美機現我海域刷存在 04:092020/04/09 焦點新聞 不夠罩 18萬國軍日配1.7萬片 04:102020/04/09 生活新聞 《基金》疫情收斂＋降準降息 陸高收益債獲關愛 10:002020/04/09 財經 軍事熱門新聞 陸遼寧艦今晚通過台灣海峽？ 國防部回應：假的 - 軍事 俄空軍戰機北極海演習 MiG-31竄升至17000公尺高 - 軍事 如虎添翼! Su-35S將裝配R-37M長程空對空飛彈 - 空軍 美代理海軍部長罵人笨蛋一趟730萬 - 軍事 國防部逾18萬官兵…只分配1萬7千片口罩 立委叫屈 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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