光學元件廠大立光（3008）9日盤後法說會登場，因疫情導致營運現雜音，買盤不繼下股價由紅翻黑，挑戰4,000元大關欲振乏力，其它光學鏡頭廠玉晶光（3406）、亞光（3019）等也同步走跌，惟聯一光（3441）及先進光（3362）卻逆勢勁揚逾9％。

光學鏡頭族群9日走勢不一，受龍頭股大立光疲軟所牽動，玉晶光連帶重挫4.3％，揚明光、亞光和中揚光亦同步收黑，新鉅科則力守平盤；反觀聯一光、先進光、今國光與佳凌卻逆勢走堅。

大立光第一季營收132.15億元，比去年同期成長34.5％，毛利率達69.8％，單季每股純益（EPS）50.1元；然受到新冠肺炎疫情的衝擊，公司看衰4、5月營收將逐月下滑，9日遭外資不留情調節逾200張，股價終場下挫3.8％、收3,800元。

玉晶光3月營收亮眼，單月繳出10.18億元，不僅月增46.8％，更較去年同期翻揚1.18倍；累計首季營收達26.92億元，年增大翻1.42倍。不過，外資及自營商9日卻同步翻空，分別賣超1,227張、833張。

聯一光近年因數位相機市場持續下滑，營運處於低檔水位，去年受惠處分無錫廠的業外收益進帳獲利，終結連四年虧損局面，全年每股純益（EPS）0.67元，每股雖賺不到1元，卻大方配息2.1元，若採9日收盤價26.45元計算，現金殖利率逼近8％。

第一金投顧董事長陳奕光分析，儘管大立光第一季EPS高於市場預估，但第二季展望卻難逃疫情拖累，目前整體手機終端需求下單保守，包含三星、華為等都下修本季出貨量，預期第二季營收將較首季衰退。

整體而言，隨著指標股率先釋出保守看法，以供應手機鏡頭為主的廠商，短線營運壓力較重，其餘以玻璃鏡頭產品為主的廠商，終端市場為遊戲機及車用領域，研判這也是光學鏡頭廠走勢不同調的原因，惟仍須留意，遊戲機貢獻獲利比重及車市疲弱狀況。

(工商 )