(21：40 更新內文)新冠肺炎疫情持續延燒，美國勞工部周四公布截至4月4日當周、初領失業金人數達到660萬人，三周累積失業人數超過1600萬人，不過，美國聯準會(Fed)也宣布，更多刺激經濟方案，包括提供2.3兆美元貸款給擁有1萬名員工以下、營收未達25億美元的中小企業，激勵投資人信心，美期指由黑翻紅，大漲逾400點。美股周四(9日)開盤，上漲333.94點、暫收23,767.51點，隨後漲勢擴大到超過500點。

截至台北時間晚間9點40分，道瓊指數上漲510.69點或2.18%、暫收23,944.26點；標普500指數上漲55.86點或2.03%、暫收2,805.84點；那斯達克指數上漲131.21 點或1.62%、暫收8,222.12點。台積電ADR上漲0.14美元或0.28%、暫收50.41美元。

在美國勞工部公布上周初領失業金人數之後，Fed宣布啟動2.3兆美元的融資計畫，將提供給2019年員工數1萬人以下、營收營收未達25億美元的中小企業，包括薪資補償以及相關措施，相關借貸方案達5000億美元。

Fed主席鮑爾(Jerome Powell)發出聲明表示，目前美國政府的優先事項就是提供醫療照顧，Fed的職責就是提供穩定美國經濟的行動，避免新冠肺炎疫情造成嚴重衝擊，如今所提供的次經濟政策就是要確保美國經濟能在疫情過後復甦。

(中時電子報)