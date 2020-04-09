隨著10日首役台銀擊退璞園，台啤只要打敗高雄九太，就可提前宣告拿到下半季冠軍，也能包辦上、下半季冠軍，沒想到九太竟然打完首節就告放棄，後面3節只用全本土應戰，最終結果可想而知，台啤終場78比69力退九太宣告封王。

為何在這場台啤封王戰大部分時間使用全本土？九太總教練劉嘉發賽後表示，因為首節打得很混亂，感覺賽森、艾凡斯兩名老外狀況不好，所以乾脆就讓全本土打完比賽，「很多事情我不願意講清楚，我們老外就只想在場上刷數據而已。」

「我感覺我們的本土球員都快不會打球了，所以才會趕緊給他們磨練機會，我想大家都看我們的球賽一整季了，應該都可以看出我們問題的眉目！」劉嘉發說，賽森與艾凡斯都打滿第1節，卻在後3節都坐板凳看戲，也讓此役毫無懸念。

台啤同樣從第2節開始，就讓右膝不舒服的巴克利休息到比賽結束，塞瑟夫也在後3節只打3分鐘左右時間，等同用全本土對上全本土拿下這場比賽勝利，可惜面臨關門作戰的無奈結果，當台啤封王時刻降臨，現場沒有觀眾也沒拋彩帶。

「我想這場比賽具有調動空間，必須給經驗較弱的板凳球員更多上場時間，如今隨著我們包辦上、下半季冠軍，剩下兩場例行賽，我們會以磨練板凳為主。」台啤總教練周俊三說，台啤將在總冠軍賽帶有1勝優勢，面對年度挑戰賽的勝隊。

(中時 )