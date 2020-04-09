周麗蘭／雲林報導

新冠肺炎疫情升溫，全台放無薪假人數近9000人，雲林縣目前有6家業者申請91人放無薪假，分別是3家餐廳、1家製造業者、1家旅遊業、1個休閒組織，通報大量解僱的有1家咖啡廳與1家電影院，2家共約50名勞工。

縣府勞工處長張世忠表示，去年雲林縣0家公司行號通報放無薪假，今年最早申請無薪假的是3月間的2家餐廳業者，到目前為止有3家斗六餐廳、1家位於斗六的旅行社、1家位於古坑鄉的協會、1家紡織業者，共91名勞工受衝擊，減班期間是3月至6月30日。

張世忠指出，大量解僱的是「多那之」民生南路店、「斗六中華影城」，2家員工各約10多人、30多人。去年則有1家通報大量解僱127人。

劍湖山界日前宣布四月起周休二日，每周二及周三休園，但該公司並未放無薪假；張世忠表示，領有全薪（含最低工資）的劍湖山員工仍維持上班。

勞工處表示，縣府提供109年失業者職訓機會，目前正在招生的有美容美髮造型設計班、婚禮會場規畫設計布置班、中餐烹調證照暨傳統小吃班、咖啡職人證照暨創意甜點班、西點麵包烘焙證照班、創意手作烘焙證照班、小型農機操作維修暨耕作班、家事清潔專業技能班，有興趣者可洽（05）5522855。

勞工處說，結訓的青年勞工優先安排創業知能課程，至少100個名額；縣府原規畫7月及11月辦理就業徵才活動，將視疫情延後辦理或通訊報名，並提供廠商線上徵才。

(中時 )