演藝圈被認為是大染缸，明星之間又常常假戲真做傳緋聞，因此藝人普遍被覺得生活混亂。大陸知名女演員高露17歲出道，標緻的外表迷倒不少人，連蘇有朋都甘願苦追多年，但她誰都沒答應；演藝生涯逾20年零緋聞，最後和攝影師結婚，生下一子一女，幸福人生羨煞眾人。

大陸女演員高露外表亮眼，氣質出眾，從17歲踏入演藝圈後，就出演多部熱門夯劇，像是《刁蠻公主》、《與青春有關的日子》、《復婚前規則》等，演技獲得影迷認可，也曾被獲選為網友最喜歡女演員之一；有多少男藝人也拜倒在高露的石榴裙下，據悉，早年蘇有朋苦追多年，但兩人卻沒來電。

高露合作過的男藝人不計其數，但出道後零緋聞的形象也讓自己在大眾心中很加分；但高露在28歲時突然宣布和圈外人結婚，男方是一名攝影師，婚後也生下一子一女。成為人妻、人母後，高露人氣未減，2020年截至近期已有2部戲劇作品，此外還有另外3播待拍攝。

(中時電子報)