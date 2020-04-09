武漢封城解除後，仍有500多位國人滯留在湖北，因遭到移民署註記無法返台，衛福部長陳時中昨稱，仍要與大陸協商包機。大陸今晚（9日）透過官媒釋出訊息，表示解封後「已沒有交通不暢的問題，也就不存在通過兩岸民航聯繫渠道溝通安排的問題」，強調真正的路障在於蔡政府的註記管控，希望台灣不要雙重標準，也別玩虛的，馬上撤銷註記。

《人民日報海外版》旗下微信號「港台腔」9日晚刊載〈民進黨當局請讓滯鄂台胞回家〉一文指出，在武漢解封後，所有地方的人都可回家之時，已在湖北滯留70多天的500多名台胞卻成了唯一的例外，文章批評，陳時中稱要採取包機或類包機仍需兩岸協商的說法，是「企圖以『協商』之名，轉移焦點，推卸責任，繼續拖延台胞返鄉。」

該文指出，兩岸航空公司通過臨時航班運送滯鄂台胞返鄉，是在湖北和武漢因抗擊疫情需要關閉交通通道的特殊情況下採取的特殊措施。現在離開武漢和湖北的通道管制已全面解除，已沒有交通不暢的問題，也就不存在通過兩岸民航聯繫渠道溝通安排的問題。

該文指，大陸目前有4個與台灣通航的城市，滯鄂台胞完全可以根據自身需要搭乘執飛航班回家。民進黨當局再堅持協商包機，就只能理解為「拖字訣」，給滯鄂台胞返鄉設置新的路障罷了。

文章稱，滯鄂台胞是健康群體，已經在湖北隔離了超過5個14天，他們離開湖北各地都持有經過嚴格認證的健康證明。呼籲民進黨當局需要對自己的矛盾行為作出解釋：為何對已控制住疫情的大陸嚴防死守，對明明是健康人的滯鄂台胞百般刁難，反而對疫情嚴重的地區門戶洞開？事實證明，迄今返台的滯鄂台胞並未對台灣防疫造成絲毫困擾，反而是眼下台灣輸入的確診病例來自其他方向，僅近日抵台的一架班機上就有10人確診。

該文批評民進黨赤裸裸的雙重標準，是醉翁之意不在酒，而在於政治操作，藉此煽動反中仇中。強調目前滯鄂台胞不能回家的癥結，就在於那份註記管制名單，「如果民進黨真像自己所宣稱的那樣「『刻想著接同胞回家』，就別玩虛的，請馬上撤銷『註記』，讓這些已經等待了太久的台胞順利回家！」

(旺報 )