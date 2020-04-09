義大利多達百名醫生死於新冠肺炎 21:482020/04/09 中時 諶悠文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 義大利多達一百名醫生死於冠狀肺炎。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 義大利全國醫師聯合會(Fnomceo)今天表示，自今年2月爆發新冠肺炎至今，有多達100名醫生病逝。 義大利全國醫師聯合會一名發言人說，多達100名醫生死於新冠肺炎，現在可能甚至已經增加到101名。 義大利目前有近14萬起確診病例，死亡人數則多達1萬7000多人。 (中時 ) #義大利 #新冠肺炎 #多達 #醫生 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎新增10例確診 總數增至373例 15:362020/04/06 生活 新冠肺炎衝擊農特產品拚內需 台南市行銷將軍綠蘆筍 14:462020/04/06 生活 嘉中科學班考新冠肺炎 北興國中18生過關錄取 15:032020/04/06 生活 新冠肺炎疫情衝擊 副議長顏莉敏募集物資發揮拋磚引玉 17:012020/04/06 生活 紐時：政策混亂資源缺乏 美新冠病死數嚴重漏報 18:352020/04/06 兩岸 德國新冠肺炎死亡率低於歐洲鄰國 22:072020/04/06 國際 全球只有6國 沒有新冠肺炎確診病例 22:412020/04/06 國際 新冠肺炎早侵台？疾管署這樣回答 22:362020/04/07 生活 美專家：預計今年秋天疫情會有明顯改善 10:032020/04/08 兩岸 新冠肺炎出現「這現象」快就醫 結膜炎也可能是染病 12:142020/04/09 國際 國際熱門新聞 義大利多達百名醫生死於新冠肺炎 - 國際 30年來奇景！超清晰喜馬拉雅山露臉 居民激動：連星星也看得到 - 國際 防疫裝備不夠用！醫護只剩「垃圾袋」能穿…如今3護士全確診 - 國際 到底誰拖延新冠疫情？WHO 2字吐實情 - 國際 有仇必報！川普要梅根自付維安費 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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