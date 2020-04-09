義大利全國醫師聯合會(Fnomceo)今天表示，自今年2月爆發新冠肺炎至今，有多達100名醫生病逝。

義大利全國醫師聯合會一名發言人說，多達100名醫生死於新冠肺炎，現在可能甚至已經增加到101名。

義大利目前有近14萬起確診病例，死亡人數則多達1萬7000多人。

(中時 )