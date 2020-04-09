《致我們甜甜的小美滿》劉人語、龔俊。（WeTV)

WeTV校園甜寵劇《致我們甜甜的小美滿》10日晚上八點開播，該劇姊妹劇《致我們單純的小美好》與《致我們暖暖的小時光》成功捧紅胡一天、沈月、林一及邢菲等人，《小美滿》自選角開始就備受網友期待，女主角劉人語曾參與選秀《創造101》，網友一直以為她能夠殺入前11名出道成功，未料最終止步於第13名，差兩名就能出道，男主角龔俊則曾在《醉玲瓏》演出西魏十一皇子陪伴陳偉霆出生入死，他在《小美滿》飾演高冷的法醫男神趙泛舟，將與劉人語飾演的中文系樂觀少女周筱，組成「舟周CP」擦出火花。

《致我們甜甜的小美滿》未開播，男女主角已經先在微博隔空放閃，龔俊說：「『舟』，是慢火熬煮的粥，您品。」劉人語接著回：「『周』是香甜软糯的粥，您细品。」網友打趣倆人快把對方給吃掉吧！這糖太甜了！而預告裡，龔俊吃醋劉人語與他相識一個月才給他手機號碼，而倆人相處過程中，劉人語漸漸地怦然心動，坦言每次靠近龔俊心都要快要不能呼吸。

此外，劉人語透露，為了認真揣摩角色，自己刻意增肥3.6公斤，笑說，「趙泛舟同學對周筱同學照顧有加，周筱同學都胖了。」而龔俊角色個性是天生的行動派，他透露自己在現實生活中只要決定了事情，就會付諸於行動，與角色個性不謀而合。《致我們甜甜的小美滿》10日晚上八點騰訊視頻海外版WeTV全網獨播。

(中時 )