世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞在8日的例行記者會上竟指控台灣3個月來對他做出無數的種族歧視言論，引起不少公眾人物不滿反擊。知名YouTuber丹妮婊姐就開酸，「三個月前我們的宇宙中心是蔡英文跟韓國瑜好嗎，誰知道你啊？」

譚德塞在8日的例行記者會上表示，自己在對抗新冠肺炎的同時，也收到了不少辱罵，更直接點名來自台灣，並稱已經忍了3個月。對此，丹妮婊姐也在臉書上不滿開砲，「我們台灣人曾幾何時歧視過黑人？威爾史密斯來台灣多少人接機，Kobe死了全台多少人崩潰」。

丹妮婊姐嗆，我們歧視你大頭症，「你大罵台灣人，罵你整整三個月，X三個月前，全台忙著檢查親朋好友大家是不是投民進黨好嗎，三個月前我們的宇宙中心是蔡英文跟韓國瑜好嗎，誰知道你啊」。

最後，丹妮婊姐提到，還要歧視你人緣很差，因為你點名一票國際巨星跟你洗手挑戰，但真的是沒人鳥你，「你說台灣霸凌你，是你先罔顧台灣2300萬人的衛生安全，不讓我們進WHO，這2300萬人的命你don’t give a fuck，這才叫霸凌，真心祝全球平安度過」。

(中時電子報)