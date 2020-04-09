龍邦發動奇襲不成，遭泰山公司派反制。泰山昨日指出，大股東龍邦在董事會提案，解任董事長詹逸宏職務，並提前改選董事，遭全體董事一致通過予以否決。知情人士指出，面對外界頻頻覬覦經營權，公司派詹家已不斷增加持股，一方面向外界證明永續經營的自我期許，同時也防堵外界不斷攻勢。

近幾年來，泰山不斷爆發經營權之爭，主因持有全家便利商店逾2成股份，懷璧其罪。雖泰山即將於5月21日舉行股東常會，但龍邦卻依《公司法》172條之1小股東提案權，提案要求泰山解任董事伸揚投資法人代表人詹逸宏董事及董事長職務，同時，龍邦集團關係企業保勝投資則要求今年股東常會改選全體董事。

泰山解釋，龍邦提案除了擬「解任董事伸揚投資有限公司法人代表人詹逸宏之董事暨董事長職務」外，一併提案要求「詹逸宏並應在股東會向各股東詳細交代 貴公司對中聯油脂上開私募案同意與否之決議完整過程及時間序」，該提案超過一項。股東提案除有違反《公司法》規定之虞，也恐牴觸泰山公司章程規定。審查時，詹逸宏依法指定另一董事代理主持審查，迴避討論與表決，以利董事會能公正做成決議。

至於保勝投資公司提案，除擬「依公司法第199之1條提案由股東會討論決議是否提前解任全體董事」外，同時要求股東會決議召集「股東會改選全體董事（含獨立董事）」，以致這項提案一樣超過一項，同樣有違反《公司法》相關規定之虞。

泰山發言人劉韋辰指出，泰山由2007～2016年10年間共配了3次股利，合計1.75元；新團隊上任以來，近3年分別配發0.4、0.8、0.9元現金股利，合計2.1元，若以年度平均股價換算股息殖利率，2018年為4.6％，2019年為4.5％，與同業比較屬優質，也遠高於銀行定存利率。另泰山也十分照顧員工，去年還為員工加薪。

泰山強調，近期外界傳聞諸多紛擾，大股東恐有誤會之處？泰山會加強與股東、投資大眾溝通，提升上市公司資訊揭露的透明度與品質。

(中時 )